Alles zur Biathlon-WM 2025: Zeitplan, Termine, TV, Stream

Am Mittwoch startet die Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide. SPORT1 beantwortet alle Fragen zur WM mit Terminen, Zeitplan und Deutschland-Kader.

Am Mittwoch startet die Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide. SPORT1 beantwortet alle Fragen zur WM mit Terminen, Zeitplan und Deutschland-Kader.

Vom 12. Februar bis zum 23. Februar ist es wieder so weit: Die Biathleten gehen in Lenzerheide auf Medaillenjagd. Dabei werden Weltmeister in zwölf Disziplinen gesucht.

Biathlon WM LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

Der Zeitplan für alle Entscheidungen in der Übersicht

Biathlon-Deutschland: Das DSV-Aufgebot

Bei den Frauen gestaltete sich die Situation etwas komplizierter. Durch den kurzfristigen Ausfall von Vanessa Voigt wurde ein Platz im WM-Aufgebot frei. Voigt wird wegen der Nachwirkungen eines Atemwegsinfekts zur Weihnachtszeit bei keinen weiteren Rennen in dieser Saison an den Start gehen. Zur WM fahren Selina Grotian, Franziska Preuß, Johanna Puff, Sophia Schneider und Julia Tannheimer.

Preuß mit den größten Medaillenchancen

Die wahrscheinlich größten Medaillenchancen kann sich Franziska Preuß ausrechnen. Aktuell führt Preuß den Weltcup der Frauen an. Auch in der Frauen-Staffel zählen die deutschen Frauen zu den Favoriten. Die Männer können sich wohl am ehesten in der Staffel Chancen auf Edelmetall ausrechnen.