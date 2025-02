Biathlon-WM am Dienstag: Das müssen Sie zum Frauen-Einzel wissen

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am 15. Februar 2017 in Hochfilzen

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Lisa Vittozzi (Italien), 2. Janina Hettich-Walz (Schönau), 3. Simon, 4. Grotian, 5. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 15. Preuß

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal), 2. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich), 3. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), 4. Voigt, ... 14. Vanessa Hinz (Schliersee), ... 25. Preuß

DARAUF KOMMT ES AN: Das Einzel ist der schießlastigste Wettkampf im Biathlon, jeder Fehler wird mit einer Bürde von einer ganzen Minute bestraft. Doch die Runde über 3 Kilometer ist in der Lenzerheide extrem hart, ohne ansprechende Laufleistung wird der Medaillentraum also auch platzen.