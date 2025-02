Biathlon-WM am Sonntag: Das müssen Sie wissen

SID 22.02.2025 • 10:01 Uhr Der letzte Tag der Weltmeisterschaft in Lenzerheide steht an. Es gibt noch zwei Medaillenchancen.

DER WETTBEWERB: Massenstart der Frauen, 12,5 Kilometer (13.45 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: Selina Grotian (Mittenwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Julia Tannheimer (Ulm)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am 19. Februar 2017 in Ruhpolding

FAVORITINNEN: Preuß, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot (alle Frankreich)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Braisaz-Bouchet, 2. Lisa Vittozzi (Italien), 3. Jeanmonnot, ... 5. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 11. Preuß, ... 28. Janina Hettich-Walz (Schönau), ... 30. Grotian

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Braisaz-Bouchet, 2. Tiril Eckhoff, 3. Marte Olsbu-Röiseland (beide Norwegen), ... 8. Preuß, ... 13. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal), ... 15. Vanessa Hinz (Schliersee), ... 18. Voigt

DARAUF KOMMT ES AN: Nach anderthalb Wochen WM geht es an die letzten Kraftreserven, für einige Athletinnen wie Preuß ist es der siebte Auftritt in der auf 1400 Höhenmetern gelegenen Roland Arena. Die direkten Duelle Frau gegen Frau sind am Schießstand eine besondere Herausforderung, gute Nerven somit Grundvoraussetzung.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Preuß stand in allen drei Massenstarts in dieser Saison auf dem Podest, wurde zweimal Zweite und einmal Dritte. Bei ihrem zweiten Platz in Annecy-Le Grand Bornand lag sie hinter Premierensiegerin Grotian. 2015 in Kontiolahti holte Preuß WM-Silber im Massenstart.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: „Wir haben bei den Mädels vier im Massenstart drin. Da kann durchaus was gehen und da geht es nicht nur um die Franzi.“ (Sportdirektor Felix Bitterling)

DER WETTBEWERB: Massenstart der Männer, 15 Kilometer (16.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Philipp Nawrath (Nesselwang), Philipp Horn (Frankenhain)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Simon Schempp (Uhingen) am 19. Februar 2017 in Hochfilzen

FAVORITEN: Johannes Thingnes Bö (Norwegen), Eric Perrot (Frankreich), Tommaso Giacomel (Italien)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. J.T. Bö, 2. Andrejs Rastorgujevs (Lettland), 3. Quentin Fillon Maillet (Frankreich), ... 10. Nawrath, ... 12. Benedikt Doll (Breitnau), ... 14. Johannes Kühn (Reit im Winkl), ... 16. Justus Strelow (Schmiedeberg)

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. J.T. Bö, 2. Martin Ponsiluoma (Schweden), 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), ... 8. Kühn, ... 10. Doll, ... 14. Roman Rees (Schauinsland), ... 23. Nawrath

DARAUF KOMMT ES AN: Ob die eigentlich überragenden Läufer aus Norwegen ihre Materialprobleme bei wärmeren Temperaturen in den Griff bekommen. Bislang überragten bei diesen Bedingungen die Franzosen mit Raketen. Generell geht es im letzten WM-Rennen auch darum, wer die größten Reserven hat.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Im Massenstart schafften die deutschen Biathleten in Person von Danilo Riethmüller mit Platz zwei in Annecy-Le Grand Bornand ihr bestes Saisonergebnis. Doch bei der WM hat sich der 25-Jährige nach schwachen Schießleistungen nicht für das Abschlussrennen qualifiziert.