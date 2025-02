Biathlon-WM: Bö irritiert nach Auftakt-Debakel

Als sich Bö nach seinen drei Fehlern lachend zu seinem Team drehte, erinnerte sich Dexne an eine Szene in Ruhpolding, als der Biathlon-Dominator mit einer ähnlichen Aktion irritierte.

„Schon wieder ein Einzel, schon wieder bin ich so schlecht.“

„Da lacht er sich kaputt”, so der Kommentator. „Das erinnert an die Situation im Einzel in Ruhpolding, da ist er 85. geworden. Vielleicht hat er auch daran gedacht: ‚Schon wieder ein Einzel, schon wieder bin ich so schlecht'.“