Biathlon-WM: Deutscher Bronzecoup zum Auftakt

SPORT1 12.02.2025 • 15:37 Uhr Gelungener Start in die Biathlon-WM: Deutschland holt gleich zum Auftakt in Lenzerheide eine Medaille. Doch gegen die übermächtigen Franzosen haben alle anderen keine Chance.

Die deutschen Biathleten sind erfolgreich in die Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide gestartet! Zum Auftakt holte das Quartett Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow die Bronzemedaille in der Mixed-Staffel. Im Rennen über 4x6 km nach elf Nachladern den dominanten Franzosen (1 Strafrunden+ 6 Nachlader) und Tschechien (0+9) geschlagen geben.

„Es war unglaublich schmerzhaft. Ich bin froh, dass ich die Medaille ins Ziel gerettet habe“, sagte Schlussläufer Strelow am ZDF-Mikrofon. „Ich war extrem aufgeregt. So nervös wie beim Einlaufen war ich noch nie.“ Preuß sagte mit Tränen in den Auge: „Man merkt, dass der Druck da war. Es ist einfach schön, dass das heute geklappt hat.“

Tadellose Leistung von Strelow

Bei strahlendem Sonnenschein und Plusgraden startete Grotian für die deutsche Mannschaft, nach vier Nachladern übergab sie an Position vier liegend an Preuß. „Wir hatten wirklich Top-Material, ich fühlte mich leicht und konnte die anderen locker überholen“, erklärte Grotian im Nachhinein. „Trotzdem war es sehr hart. Ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen und war nicht ganz bei der Sache.

Auch Preuß zeigte dann einen soliden Auftritt und hielt ihre Mannschaft im Kampf um die Medaillen. Nachdem Nawrath nur gerade so eine Strafrunde vermeiden konnte, sicherte schließlich Strelow mit einer tadellosen Leistung am Schießstand die Medaille hauchdünn vor dem heranstürmenden Norweger Johannes Thingnes Bö.

Im Ziel fiel Strelow völlig erschöpft und ausgepumpt zu Boden. Seine Teamkollegen eilten ihm nach dem Herzschlagfinale zu Hilfe und befreiten ihn von seinen Skiern.

Erste WM-Medaille für Grotian, Nawrath und Strelow

Am 7. März 2019 gab es das letzte Mal etwas Zählbares für den DSV. Damals gewannen die mittlerweile zurückgetretenen Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Arnd Peiffer und Benedikt Doll Silber. Für die Weltcup-Gesamtführende Preuß war es die insgesamt achte WM-Medaille, für ihre drei Teamkollegen die jeweils erste.