Biathlon-WM: Deutschland gelingt Medaillen-Coup

Zuletzt hatte ein Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei einem Großereignis vor fünf Jahren in Antholz Edelmetall geholt, damals auch als Dritter.

Kühn überwindet „Trauma bei Weltmeisterschaften“

Startläufer Phillip Nawrath wackelte beim Stehendschießen leicht, rettete sich aber mit dem dritten Nachlader und verhinderte so die Strafrunde. Danach bracht Danilo Riethmüller das Team mit einer soliden Performance (drei Nachlader) in die Nähe der Medaillenränge, ehe Johannes Kühn die Staffel mit einem überragenden Rennen (kein Nachlader) auf Platz drei lief.

„Am Schießstand war es eine meiner besten Leistungen, auf der Strecke war es sehr schwer”, erklärte Kühn nach dem Rennen in der ARD und freute sich über sein starkes Renne: „Dass ich so gut drauf bin, hätte ich nicht erwartet.“ Kühn, der bei vorherigen Staffelentscheidungen oft eine unglückliche Figur abgegeben hatte, vergoss nach dem Rennen Tränen der Freude.

Biathlon-WM: Schlussläufer Horn nervenstark

Dass es für die deutsche Staffel dann tatsächlich für die Medaille reichte, lag auch am nervenstarken Schlussläufer Philipp Horn.

„Es war wirklich die härteste Runde, die ich jemals hatte“, sagte der völlig ausgepumpte Schlussläufer Horn am ARD -Mikrofon: „Im Ziel war erstmal gar nichts im Kopf, sondern erstmal aufs Leben klarkommen.“

Gold ging an eine extrem starke norwegische Staffel (0+4). Die Norweger setzten sich schon früh deutlich ab und konnten in der Folge von der Konkurrenz nie gefordert werden. Silber holte sich die französische Staffel (0+7/+41,9 Sekunden), die in diesem Winter im Weltcup alle vier Staffeln gewonnen hatten. Das DSV-Team benötigte zehn Nachlader und hatte 1:35,9 Minuten Rückstand auf die Norweger. Schweden wurde Vierter.