Biathlon-WM: LIVE im TV, Livestream & Ticker- Massenstart der Herren

Bei der Biathlon-WM steht heute am Abschlusstag der Massenstart der Herren auf dem Programm. Johannes Thingnes Bö will wieder auf dem Podium stehen.

Krönt Johannes Thingnes Bö seine überragende Biathlon-WM in Lenzerheide (Schweiz) und gewinnt noch einmal Gold? Der überragende Norweger hat bei den Wettkämpfen schon im Sprint und in der Verfolgung den ersten Platz belegt und will dies nun auch im Massenstart schaffen (ab 16.05 Uhr im LIVETICKER).