Biathlon-WM: Nächster Tiefschlag für Superstar

Die schlechten Nachrichten um Dorothea Wierer reißen nicht ab: Nun musste die Italienerin auf den Start in der Verfolgung bei der Biathlon-WM in Lenzerheide am Sonntag verzichten. Der Grund: eine starke Erkältung.

Am Montag steht ein Ruhetag an. Wierer und Co. können sich erholen, ehe es am Dienstag mit dem Einzel über 15 km weitergeht.