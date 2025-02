Biathlon-WM: Preuß gewinnt Gold in der Verfolgung

Biathletin Franziska Preuß hat sich bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide den Traum von Gold erfüllt. In der Verfolgung über 10 km gewann die 30-Jährige, die schon im Sprint auf Rang zwei gestürmt war, nach fehlerfreier Schießleistung souverän vor Elvira Öberg aus Schweden und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich).

"Es war echt cool, ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist", sagte Preuß im ZDF: "Ich bin stolz auf mich, dass ich das heute geschafft habe. In den vergangenen zehn Jahren ist so viel passiert, ich bin durch viele Täler gegangen und habe fast den Glauben verloren. Ich bin so dankbar, glücklich und froh, dass es jetzt so gelaufen ist."