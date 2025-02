Biathlon-WM: Preuß und Strelow gewinnen Bronze im Single Mixed

SID 20.02.2025 • 16:52 Uhr Das deutsche Duo erreicht in einem turbulenten Rennen Platz drei. Für Preuß ist es bereits die vierte Medaille in Lenzerheide.

Franziska Preuß hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide ihre vierte Medaille gewonnen. Im Single Mixed sicherte sich die Gesamtweltcupführende mit ihrem Teamkollegen Justus Strelow nach vier Nachladern Bronze (+8,3 Sekunden). Gold ging an Julia Simon und Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (7 Nachlader), Silber an Johannes Thingnes Bö und Ragnhild Femsteinevik aus Norwegen (15/+5,7). „Wir können heute sehr zufrieden sein“, sagte Preuß strahlend.

Die 30-Jährige hatte bereits in der ersten WM-Woche Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und Bronze mit der Mixed-Staffel gewonnen. Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die zweite WM-Medaille überhaupt im Single Mixed. "Die norwegische Starterin ist geisteskrank angegangen", berichtete Preuß in der ARD, Strelow ergänzte mit Blick auf das entscheidende letzte Schießen: "Das hat einfach nur wehgetan, aber mit einem Nachlader habe ich es ganz gut gemacht."