Biathlon-WM: Sensationssiegerin ausgebootet

Frankreichs Kader für die Biathlon-WM steht, ein besonderer Name fehlt bei den Frauen. Auch im Männer-Team gibt es eine Überraschung - aus einem guten Grund.

Frankreichs Kader für die Biathlon-WM steht, ein besonderer Name fehlt bei den Frauen. Auch im Männer-Team gibt es eine Überraschung - aus einem guten Grund.

Enttäuschung für Paula Botet kurz vor der Biathlon-WM (ab 12. Februar im LIVETICKER) in Lenzerheide (Schweiz): Die Französin hat es nicht in den Kader geschafft, obwohl sie noch im Januar einen Sensationssieg im Weltcup gefeiert hatte.

Erst frisch vom zweitklassigen IBU Cup in den Weltcup gekommen, triumphierte die 24-Jährige am 9. Januar im Sprint von Oberhof bei schwierigen Wetterbedingungen mit einer makellosen Schießleistung.

Kein Platz im Kader bei der Biathlon-WM

Bei der hochklassigen Auswahl in Frankreich ist für Botet trotzdem kein Platz im WM-Aufgebot. Wie der Verband mitteilte, vervollständigt Sophie Chauveau den Kader.

Frankreich hat die Qual der Wahl bei der WM

Dank des Doppelsiegs von Simon im Jahr 2024 in Nove Mesto (Tschechien) dürfen Frankreichs Biathletinnen fünf Starterinnen im Sprint und in der Verfolgung aufstellen - die Weltmeisterin als Titelverteidigerin plus die regulären vier Plätze.