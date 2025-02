Biathlon-WM: Sorgen um Wierer

“Heute habe ich mich nicht gut gefühlt. Am Morgen hatte ich ein komisches Gefühl, als würde ich krank werden“, sagte die 34-Jährige am Donnerstag dem Portal SportNews .

Biathlon-WM: Sprint der Damen am Freitag

Zum Auftakt der Biathlon-WM hatte Italien bis zum Schlussläufer eine Medaillenchance, doch ausgerechnet der in diesem Jahr so stark auftretende Tommaso Giacomel musste in die Strafrunde. So rechte es für die Auswahl Italiens am Ende nur für Rang sieben.