Biathlon-Star wütend: Zoff bei Gold-Favoriten!

Biathlon-Star Quentin Fillon-Maillet fehlt im Aufgebot der französischen Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Lenzerheide. Der Franzose macht kein Geheimnis aus seinem Ärger.

Die Biathlon-WM in Lenzerheide steht in den Startlöchern. Am Mittwoch (14.30 Uhr im LIVETICKER) geht es mit der Mixed-Staffel (4 x 6 km) los. Dabei fehlt Quentin Fillon-Maillet im Aufgebot der Franzosen. Der 32-Jährige machte seinem Ärger über die Nicht-Nominierung Luft.