"Das Größte": Biathleten nach Staffel-Bronze euphorisch

Bei Johannes Kühn kullerten nach dem überraschenden Bronze-Coup dicke Tränen, auch der fulminante Schlussläufer Philipp Horn bekam auf dem Siegerpodest feuchte Augen. "Es ist unbeschreiblich", sagte Horn völlig euphorisiert: "Das gibt uns alle so eine Energie und so einen Aufschwung. An all die schlechten Ergebnisse wird in ein paar Jahren keiner mehr denken. Wir werden uns nur zurückerinnern an diesen Tag, wie wir hier emotional den Tag gefeiert und die Siegerehrung genossen haben."

Er habe zum ersten Mal seit seiner "Hochzeit ein Tränchen vor Glück verdrückt", so der Thüringer weiter: "Sehr, sehr emotional grad." Im Kampf mit Schweden um Rang drei auf der letzten Runde sei All-In das Motto gewesen. "Mir sind am Berg so die Lichter ausgegangen. Das war wie ein Schalter an meinem Körper, der Peng gemacht hat und ich konnte mich fast nicht mehr bewegen", so Horn: "Ich war noch nie so am Ende wie in der letzten Runde. Ich musste im Ziel erstmal klarkommen."