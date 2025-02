Deutscher Biathlon-Star spricht über Comeback

Denise Herrmann-Wick, eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der letzten Jahre, hat sich zu einer möglichen Rückkehr in den Weltcup geäußert.

„Bei mir gibt’s definitiv kein Comeback!“, sagte Herrmann-Wick, die mittlerweile Mutter ist: „Ein bisschen was mache ich ja schon, aber ich kann natürlich nicht mehr nur annähernd in dem Umfang trainieren, in dem ich als aktive Athletin trainiert habe.“