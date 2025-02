Erste und Letzte: Verrücktes, emotionales WM-Finale für Biathlon-Schwestern

Hanna Öberg Letzte im Massenstart

Doch so richtig gut ging ihr Gewehr nicht mehr und so war ihr Rennen nach drei Fehlern frühzeitig endgültig gelaufen. „Ich habe heute nie wirklich die Chance bekommen und das ist traurig“, ärgerte sie sich nach dem Rennen beim Sender SVT.

Auch im zweiten Schießen ging wenig zusammen und so wechselte sie vor dem Stehendschießen auf ein Ersatzgewehr. Viel brachte das aber auch nicht. Mit am Ende satten neun Strafrunden landete sie auf Platz 30, kam knapp sechs Minuten hinter der Spitze ins Ziel.

Biathlon-WM: Öberg-Schwestern sorgen für emotionalen Moment

Das Verrückte: Eben diese Spitze führte ausgerechnet ihre Schwester Elvira an, die sich überraschend zur Weltmeisterin krönte. Elvira Öberg vollendete damit eine für sie hervorragend gelaufene WM: In der Verfolgung hatte sie mit Silber ihre erste WM-Medaille in einer Einzeldisziplin errungen, es folgte Staffel-Bronze an der Seite ihrer Schwester.