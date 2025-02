Biathlon: Preuß' harter Weg zur Nummer eins

Die deutsche Nummer eins wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von ihrem Körper ausgebremst. Doch in diesem Winter läuft es.

„Ich habe nicht viel verändert im Trainingsaufbau“, sagte die 30-Jährige in einer Medienrunde vor dem WM-Start in Lenzerheide am Mittwoch: „Der Gamechanger war vielleicht einfach, dass ich mal gesund bleibe und körperlich alles gut wegstecke. Die Erholung funktioniert aktuell. Manchmal ist das die Schlüsselstelle, die den Unterschied machen kann.“

Preuß: Die bittere Seite des Biathlon-Gipfels

Nach mehreren Wintern mit gesundheitlichen Problemen hatte sich Preuß im Frühjahr einer Operation an den Nasennebenhöhlen unterzogen, auch im Alltag sei sie weiter „sehr, sehr vorsichtig“. Selbst bei Familientreffen ziehe sie eine Maske an. „Das ist natürlich nicht schön“, betonte die Bayerin: „Wir haben doch ein paar Kinder in der Family. Wenn man die nicht so herzen kann, fällt mir schon schwer. Aber gerade ist es Part of the Game.“