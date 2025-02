Nach Gold: Preuß darf Trainer Röiseland die Haare schneiden

Besonders in den Armen von Mama Elisabeth und Papa Georg kullerten dicke Freudentränen. "Für meine Eltern auch ein mega Moment, die haben alle Tiefen am meisten mitgekriegt. Die wissen mit am besten, was in einem Sportler los ist, wenn es mal nicht läuft", sagte die 30-Jährige: "Sie waren in Nove Mesto auch schon dabei, da lief es nicht so. Dass man jetzt mal einen Grund zur Freude hat, ist der Wahnsinn. Es war sehr emotional."