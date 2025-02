Preuß bleibt "im Modus" für den fünften Streich in der Staffel

Franziska Preuß brüllte beim lautstarken „Zicke Zacke, Zicke Zacke“ in erster Reihe mit, generell kann sie über ihre Galatage von Lenzerheide mittlerweile selbst nur noch staunen. „Auf keinen Fall“ habe sie sich vier Medaillen erträumt, sagte die Gesamtweltcupführende nach Bronze im Single Mixed mit Justus Strelow: „Ich kenne auch die andere Seite. Im vergangenen Jahr in Nove Mesto bin ich ohne Medaille heimgefahren. Von dem her weiß ich es sehr zu schätzen.“