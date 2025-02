Ski-WM heute: Slalom der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker

Mit dem Slalom der Männer werden die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm abgeschlossen. Für Deutschland ist Linus Straßer das letzte heiße Eisen. So verfolgen Sie den Slalom LIVE.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, steht mit dem Slalom der Männer noch einmal ein Highlight an. Der erste Lauf beginnt um 9.45 Uhr, die Entscheidung fällt im zweiten Durchgang ab 13.15 Uhr.