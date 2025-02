Biathlon-WM mit den "Stars": Tannheimer kann es "nicht glauben"

Die Jüngste im deutschen Team sieht sich noch längst nicht als Star ihrer Sportart. Dennoch will sie die „Großen“ gerne schnellstmöglich angreifen.

Toptalent Julia Tannheimer geht mit dem Rummel um ihre Person vor ihrem WM-Debüt sehr gelassen um. „Außenherum verändert sich echt viel, in mir aber nicht. Da braucht es ein paar Jahre, bis man das wirklich realisiert“, sagte die 19-Jährige vor dem Sprint am Freitag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport): „Man merkt es schon. Bei Instagram oder in der Loipe, wo man immer wieder angesprochen wird, Menschen wollen Bilder mit einem machen. Langsam gewöhnt man sich daran.“