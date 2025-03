Biathlon-Beben: „Es gab da einfach Differenzen“

Biathlet Philipp Horn sieht „Spannungen zwischen Trainer und der sportlichen Leitung“ als Grund für den überraschenden Rücktritt von Uros Velepec . „Es gab da einfach Differenzen, die beide Seiten nicht klären konnten. Wir haben uns auch schon gedacht, dass es eventuell sein kann, dass er nach der Saison sagt: Das war seine letzte. Aber ich hätte auf gar keinen Fall gedacht, dass es noch in dieser Saison passiert“, sagte Horn im Interview mit Münchner Merkur/tz .

Männer-Bundestrainer Velepec und der Deutsche Skiverband (DSV) hatten sich nach der WM in Lenzerheide mit sofortiger Wirkung getrennt. Als Nachfolger übernahm Tobias Reiter, der erstmals beim Weltcup in Nove Mesto (Donnerstag bis Sonntag) in der Verantwortung steht.