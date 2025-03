Biathleten mit vergrößertem Aufgebot zum Weltcup-Finale

Die deutschen Biathleten reisen mit einem vergrößerten Aufgebot zum Weltcup-Finale an den Holmenkollen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehen mit der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß an der Spitze insgesamt sieben Athletinnen in Norwegen an den Start. Während für Marlene Fichtner die Saison vorzeitig beendet ist, rücken Stefanie Scherer und Anna Weidel aus dem zweitklassigen IBU Cup nach.