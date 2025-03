Biathlon: DSV-Männer enttäuschen erneut

Der neue Bundestrainer Tobias Reiter, der nach dem überraschenden Rücktritt von Urus Velepec übernommen hatte, sah bei Sonnenschein und frühlingshaften 16 Grad wieder eine schwache Schießleistung. Beim Sprint am Donnerstag hatte die Männerauswahl insgesamt 15 Fehlschüsse gezählt und sich so um eine gute Ausgangslage für die Verfolgung gebracht - am Samstag waren es gar 24. Die von DSV-Sportdirektor Felix Bitterling eingeforderte Ruhe am Schießstand hatte nur Justus Strelow (ein Schießfehler, 22. Platz).

Den Abschluss in Nove Mesto bilden am Sonntag die beiden Staffeln. Die Männer starten um 13.50 Uhr, für die Frauen geht es ab 17.40 Uhr in die Loipe. Zuvor will Franziska Preuß am späten Samstagnachmittag (17.40 Uhr/ARD und Eurosport) ihre Führung im Gesamtweltcup verteidigen. Sechs Rennen vor Saisonschluss hat die 30-Jährige, die bei der WM mit vier Medaillen geglänzt hatte, 63 Punkte Vorsprung auf Lou Jeanmonnot aus Frankreich.