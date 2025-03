Biathlon heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Verfolgung der Frauen mit Preuß

Franziska Preuß will beim finalen Weltcup am Holmenkollen von Oslo heute den finalen Schritt auf dem Weg zum Triumph im Gesamtweltcup machen.

Für das deutsche Biathlon-Ass steht am Samstag um 15.50 Uhr die Verfolgung auf dem Programm. Preuß geht mit einem Vorsprung von 35 Punkten ins Rennen.

Biathlon: Sprint der Frauen in Oslo heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Den Sprint am Vortag hatte Preuß dank fehlerfreiem Schießen und toller Laufzeit mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf Konkurrentin Lou Jeanmonnot gewonnen . Die Französin geht also praktisch zeitgleich mit der deutschen Verfolgungsweltmeisterin ins Rennen.

Die kleine Kristallkugel ist Preuß in der Sprintdisziplin damit sicher, sie will aber auch die große holen. Die Entscheidung wird vermutlich erst am Sonntag im Massenstart fallen.