Biathlon LIVE: Pokljuka im TV, Stream und Ticker - Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel

Zum Abschluss der Biathlon-Wettbewerbe auf der Pokljuka in Slowenien stehen am Sonntag noch zwei Wettbewerbe auf dem Programm: die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel.

Bei der Single-Mixed-Staffel (6 + 7,5 Kilometer) treten zwei Teammitglieder einer Nation an ( ab 12.05 Uhr im LIVETICKER ). Je ein Mann und eine Frau legen insgesamt eine Strecke von 13,5 Kilometer zurück und absolvieren je zwei Liegend- und zwei Stehendschießen. Das DSV-Team geht mit Selina Grotian und Justus Strelow an den Start.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel auf der Pokljuka heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Bei den ersten beiden Single-Mixed-Wettbewerben in dieser Saison war das deutsche Team jeweils auf dem dritten Platz gelandet. Beim Sieg der Schweden in Kontiolahti bildeten Vanessa Voigt und Strelow das deutsche Team, beim Erfolg der Finnen in Oberhof durfte Strelow wie jetzt auf der Pokljuka mit Grotian ran.

Bei der Mixed-Staffel über 4 x 6 Kilometer ( ab 14.50 Uhr im LIVETICKER ) treten vier Teammitglieder einer Nation hintereinander an, jeweils zwei Frauen und zwei Männer. Alle vier Teilnehmer müssen zweimal an den Schießstand, einmal im Liegen und einmal im Stehen.

Am kommenden Wochenende steht in Oslo das Weltcup-Finale der Biathleten an. Los geht es am Freitag mit den Sprint-Rennen, am Samstag folgen die Verfolgungs-Rennen und am Sonntag zum Abschluss die Massenstart-Rennen.