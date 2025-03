Biathlon: Enttäuschte Preuß büßt an Vorsprung ein

Die Französin konnte ihren Rückstand auf Preuß damit von 92 auf 68 Punkte verkürzen. Noch sechs Einzelrennen stehen im Weltcup auf dem Programm. Bereits am Samstag (17.40 Uhr) geht es in Nove Mesto mit der Verfolgung über 10 km weiter.

„Es war der Wurm drin“

„Ich bin schon enttäuscht. Selbst mit Null hätte ich keine Chance gehabt. Es war der Wurm drin. Der eine Fehler ärgert mich. Da habe ich das Denken angefangen. Ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, aber trotzdem kassiert“, sagte Preuß in der ARD.

Tandrevold triumphiert nach fehlerfreier Vorstellung

Die Norwegerin Tandrevold, die in diesem Winter wegen eines Eingriffs am Herzen einige Zeit ausgefallen war, triumphierte nach fehlerfreier Leistung vor Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet (1/+15,1) und Julia Simon (0/+20,9/beide Frankreich). Jeammonnot (1/+27,1) folgte als Vierte.

Abgeschlossen wird der Weltcup in Nove Mesto am Sonntag mit den Staffeln. Es folgen zum Saisonabschluss noch die Stationen auf der Pokljuka (13. bis 16. März) und am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23.3.).