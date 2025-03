Biathlon: Preuß-Rivalin holt nächstes Gold!

Im letzten Weltcup-Rennen der inzwischen abgeschlossenen Biathlon -Saison stürzte die Französin Lou Jeanmonnot kurz vor dem Ziel in einer Kurve, Franziska Preuß sicherte sich in der Folge den Gewinn des Gesamtweltcups .

Nach dem bitteren Finale gibt es für Jeanmonnot aber bereits wieder Grund zur Freude. Bei den Militärspielen in Luzern hat die 26-Jährige nach ihrem Sieg im Sprint die nächste Goldmedaille abgeräumt. So setzte sich die Sportlerin mit der französischen Auswahl vor Polen und Österreich durch und landete ganz oben auf dem Podest.

Militärspiele: Neben Biathlon vier weitere Sportarten

Es ist bereits das fünfte Mal, dass die Militärspiele ausgetragen werden. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „Military Champions for Peace“. Neben den Biathlon-Wettbewerben wird sich in der Schweiz auch im Langlauf, Para-Langlauf, Sportklettern und Parachute-Ski duelliert.