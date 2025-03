So erklärt Jeanmonnot ihren dramatischen Sturz

Lou Jeanmonnot verliert das Duell mit Franziska Preuß in einem denkwürdigen Finale in Oslo. Die französische Biathletin spricht über den Sturz und wird emotional.

Das dramatische Finale im Biathlon-Gesamtweltcup in Oslo hat bei Lou Jeanmonnot für tiefe Trauer gesorgt. Die Französin, die nach einem Sturz kurz vor dem Ziel im Zweikampf mit Franziska Preuß den Triumph verpasste, machte der deutschen Konkurrentin jedoch keinen Vorwurf.

„Ich dachte, ich habe in diesem Moment geführt und dachte, ich habe auch genug Platz auf der Innenseite. Ich wollte die Kurve eng nehmen und am Ende haben meine Beine gebrannt und ich habe mir den Stock selbst raufgestellt auf den Ski“, sagte Jeanmonnot bei der ARD .

Preuß sei nicht verantwortlich für den Sturz gewesen. „Natürlich hat sie die Tür etwas geschlossen, aber es war mein eigener Fehler und alles in Ordnung von ihr. Na klar, es war der Kampf um den Gesamtweltcup und es war elektrisierend“, erklärte Jeanmonnot.

Jeanmonnot schwer getroffen

Kurz vor dem Ziel kämpften die beiden Rivalinnen um den Tagessieg und damit verbunden auch um den Triumph in der Gesamtwertung . Jeanmonnot wollte eine enge Kurve auf der Innenbahn nehmen und ging ohne Kontakt zu Preuß zu Boden. Die Deutsche lief direkt neben ihr, stürzte jedoch nicht und lief so zum Sieg. Auch die Schwedin Elvira Öberg profitierte und wurde Zweite.

„Sehr enttäuscht über die Art und Weise“

Die 26 Jahre alte Französin kämpfte auch am Mikrofon der ARD mit ihren Emotionen als sie auf ihre Gefühle angesprochen wurde: „Es ist sehr schwierig. Ich möchte am liebsten alles vergessen, was da passiert ist. Es ist natürlich überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich die Saison beenden möchte. Es geht mir ganz schön nahe.“