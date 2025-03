Biathlon: Preuß zeigt Nerven - Gelbes Trikot gerät in Gefahr

Franziska Preuß startet sehr nervös in die Verfolgung von Nove Mesto, betreibt dann jedoch Schadensbegrenzung. Dennoch gerät ihr Gelbes Trikot mehr und mehr in Gefahr.

Franziska Preuß startet sehr nervös in die Verfolgung von Nove Mesto, betreibt dann jedoch Schadensbegrenzung. Dennoch gerät ihr Gelbes Trikot mehr und mehr in Gefahr.

Der Traum vom Gesamtweltcupsieg ist für Biathletin Franziska Preuß akut in Gefahr. Beim Verfolgungsrennen über 10 km im tschechischen Nove Mesto belegte die 30-Jährige nach drei Schießfehlern gleich am ersten Anschlag nur Rang 13 (+1:48,6 Minuten), der Abstand auf ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot schmolz auf 36 Punkte. Die Französin belegte am Samstag Rang vier.