Biathlon-WM: Unfassbarer Preuß-Thriller!

Das deutsche Biathlon-Ass Franziska Preuß holt sich in einem irren Finish den Gesamtweltcup-Sieg. Rivalin Lou Jeanmonnot stürzt in der finalen Runde. Preuß muss zunächst um ihren Sieg zittern.

Spannung bis zur letzten Minute - und am Ende steht Franziska Preuß als Siegerin da! Das deutsche Biathlon-Ass lief beim Massenstart in Oslo auf den ersten Rang und sicherte sich damit den Gesamtweltcup vor ihrer großen Rivalin Lou Jeanmonnot, die in der finalen Runde unglücklich stürzte.