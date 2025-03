Deutsche Biathletin beendet Saison: "Entscheidung, die mir schwerfiel"

Die viermalige Junioren-Weltmeisterin Julia Kink wollte in diesem Biathlon-Winter erstmals auch im Weltcup größer angreifen - geklappt hat es nur bedingt.

Die 21-Jährige konnte ihr Potenzial auch aufgrund diverser gesundheitlicher Rückschläge nie ausschöpfen, verdiente sich auch keine Nominierung für die WM in Lenzerheide. Nun ist die Saison der jungen Hoffnungsträgerin vorzeitig vorbei.

Julia Kink nimmt kommenden Winter ins Visier

Anstatt die restlichen Weltcups in Nove Mesto, Pokljuka und Oslo ins Visier zu nehmen, hat Kink frühzeitig die Vorbereitung für die kommende Saison begonnen - ab kommender Woche will sie in Norwegen „Schnee-Kilometer für die kommende Saison sammeln“.