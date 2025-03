Biathlon-Königin Preuß in München gelandet

Franziska Preuß war am Sonntag bei ihrem größten Weltcup-Triumph in ein wahres Gefühlschaos gestürzt worden.

Franziska Preuß war am Sonntag bei ihrem größten Weltcup-Triumph in ein wahres Gefühlschaos gestürzt worden.

Strahlend, aber müde gelandet: Biathlon-Königin Franziska Preuß ist nach ihrem Triumph in Oslo wieder auf deutschem Boden angekommen. Die frischgebackene Gesamtweltcupsiegerin landete am Montagnachmittag nach dem Final-Drama am legendären Holmenkollen mit drei „gut verpackten“ Kristallkugeln auf dem Gepäckwagen und dem Gelben Trikot in der Tasche in München. Skispringer Karl Geiger kam gerade aus dem finnischen Lahti zurück und gratulierte ebenfalls.