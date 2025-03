0,2 Sekunden! Herzschlagfinale um Preuß

Big Points für Franziska Preuß im Kampf um den Gesamtweltcup ! Beim Biathlon-Weltcup in Oslo holte sich die 31-Jährige in einem echten Herzschlagfinale ihren dritten Saisonsieg.

Biathlon: Preuß muss nach Zieleinlauf zittern

Am Schießstand zeigte sich Preuß gewohnt stark und schoss zweimal keinen Fehler. Doch auch ihre Konkurrentin Jeanmonnot schoss Null und lag nach dem zweiten Schießen nur 5,5 Sekunden zurück. So entwickelte sich auf der Schlussrunde ein echtes Fernduell.

Die Französin holte Sekunde um Sekunde auf, doch am Ende lag Preuß dennoch hauchdünn vorne, auch weil sie sich artistisch ins Ziel sprang und so vielleicht die entscheidenden Zehntel herausholte.

Preuß holt sich Sprint-Weltcup

Noch stehen zwei Rennen aus. Für das Verfolgungsrennen am Samstag geht Preuß mit einer starken Ausgangssituation an den Start. Am Sonntag steht dann der abschließende Massenstart an.