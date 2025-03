Kein Staffel-Einsatz: Preuß erhält Pause

Schonung statt Staffel: Für Franziska Preuß ist der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka vorzeitig beendet. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, wird die Führende im Gesamtweltcup am Sonntag zum Abschluss der Wettbewerbe in Slowenien weder in der Single-Mixed- (12.05 Uhr) noch in der Mixed-Staffel (14.40 Uhr/alles ZDF und Eurosport) an den Start gehen.