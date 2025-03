Biathlon-Superstar trifft bittere Entscheidung

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö muss auf der Zielgeraden seiner Karriere eine Krankheitspause einlegen. „Ich werde aussetzen in der Hoffnung, dass ich 100 Prozent fit bin für meine allerletzten Rennen am Holmenkollen in der kommenden Woche“, sagte der 31-Jährige vor seiner Abreise aus Pokljuka.

Bö kämpft um seine letzte Chance

Die Heimreise musste er mit einem Tag Verspätung am Freitag dennoch antreten, am heimischen Holmenkollen werden ab dem kommenden Freitag in Sprint, Verfolgung und Massenstart noch 270 Punkte vergeben. „Ich muss schauen, dass ich gesund werde, sonst habe ich überhaupt keine Chance“, so Bö.