Preuß nach Drama: "In dem Land interessiert Biathlon niemanden"

Franziska Preuß sehnte sich nach dem emotionalen Drama am Holmenkollen einfach nur nach ihrer wohlverdienten Auszeit. „Wir fahren relativ schnell in den Urlaub, in dem Land interessiert Biathlon niemanden“, sagte die frischgebackene Gesamtweltcupsiegerin lachend am ARD-Mikrofon. Das Ziel der Reise? Thailand! „Da ist Wintersport ganz weit weg“, so Preuß: „Ich freue mich, dass man gar nicht darauf angesprochen wird und zwei Wochen komplett abschalten kann.“