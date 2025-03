Preuß: „Einer meiner größten Träume“

Die Gesamtweltcupführende geht mit einem Vorsprung von 92 Punkten auf die Französin Lou Jeanmonnot in die verbleibenden sieben Rennen. Am Freitag (18.25 Uhr) geht es nach der WM beim Weltcup in Nove Mesto mit dem Sprint über 7,5 km weiter. Danach folgen noch die Stationen auf der Pokljuka (13. bis 16.3.) und am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23.3.).