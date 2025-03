Preuß imponiert mit fairer Geste: "Ein Moment für die Sportgeschichte"

Nach dem Zieleinlauf beim Massenstart am Holmenkollen in Norwegen gab es von Preuß zunächst keine großen Jubelgesten, sondern einen mitfühlenden Blick zurück zu der gestürzten Konkurrentin Lou Jeanmonnot. Preuß ging schnell zu Jeanmonnot, die sich bei einem Zweikampf um die Spitzenposition verhakt hatte, suchte den Dialog mit ihr, die beiden umarmten sich bei der Aussprache. Das faire Verhalten von Preuß nach dem bis zum Schluss engen Kampf um die große Kristallkugel hinterließ Eindruck.

„Das ist ein Moment für die Biathlon-Geschichte“

„Das ist die größte Geste von Preuß. Sie jubelt nicht groß. Sie schaut direkt zurück zu Jeanmonnot. In diesem Moment, dem größten Moment ihrer Karriere, so mitfühlend zu sein, das ist großer Sport. Ganz großer Sport“, lobte ARD-Moderator Michael Antwerpes bei der Übertragung: „Das ist ein Moment für die Biathlon-Geschichte, für die Sportgeschichte. Das werden wir noch in vielen, vielen Rückblicken sehen, noch in zehn Jahren.“