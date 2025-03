Änderungen beim Biathlon-Weltcup

Zudem werden die beiden für Sonntag geplanten Massenstarts schon am Samstag (13.35 und 15.45) ausgetragen. Single-Mixed- und Mixed-Staffel (12.05 und 14.50 Uhr) sind nun für Sonntag geplant. Der Freitag, so die IBU, sei als Reservetag vorgesehen.

Biathlon: Preuß kämpft um Gesamtsieg

Preuß geht in der Weltcup-Gesamtwertung mit 36 Punkten Vorsprung auf die Französin Lou Jeanmonnot in den Saisonendspurt. Nach Pokljuka findet noch ein Weltcup am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23. März) statt. Insgesamt stehen noch fünf von 21 Einzelentscheidungen aus.