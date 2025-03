Wintersport-Juwel verkündet Entscheidung: “Ich werde jetzt Biathlet!“

„Ich werde jetzt Biathlet“, verkündete der 23-Jährige nach seinem Massenstart-Sieg bei den norwegischen Meisterschaften in Stiklestad im Gespräch mit dem TV-Sender NRK : „Gestern war ich schon für ein paar Stunden im Ruhestand, aber jetzt bin ich wieder da. Ich hatte mich halbwegs entschieden, aber heute Morgen hatte ich dann doch das Gefühl, dass ich nicht die Motivation habe, wenn ich nur Langlauf mache. Ich muss auch ein bisschen schießen.“

Hedegart im Biathlon und Skilanglauf eine Verheißung

Hedegart hatte sich in den vergangenen Jahren in beiden Sportarten als vielversprechendes Talent erwiesen: Im Biathlon holte er bei der Junioren-WM 2023 zweimal Silber und Gold mit der Staffel und holte danach beim Saison-Abschluss am Holmenkollen erste Weltcup-Punkte.