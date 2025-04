Baby-Glück: Biathlon-Star kann es "kaum erwarten"

„Ich kann das Kapitel 2.0 in meinem Leben kaum erwarten“, schrieb er in seinem Post und sendete auch ein Bild seiner schwangeren Frau.

Dale-Skjevdal scherzt: „Habe dieses Mal die Verantwortung übernommen“

Harte Saison für Dale-Skjevdal

Nach einem bitteren Weltcup-Winter ist Dale-Skjevdal das private Glück nur zu gönnen. Der laufstarke Athlet verpatzte den Saison-Auftakt, was in Norwegen angesichts der Konkurrenz praktisch automatisch mit der Versetzung in den IBU-Cup einhergeht. Nach fünf Siegen in sechs Rennen kehrte er für den Weltcup in Ruhpolding zurück und belegte immerhin Platz acht. Daraufhin wurde ihm ein Start bei der WM in Aussicht gestellt, kurz vor den Titelkämpfen wurde er aber doch aussortiert.