Überraschender Biathlon-Knall! "Bin unglaublich traurig und enttäuscht"

Diese Ausbootung kommt überraschend: Karoline Offigstad Knotten, im vergangenen Winter mit Platz 14 im Gesamtweltcup immerhin zweitbeste Norwegerin, wird in der kommenden Saison nicht mehr der norwegischen Biathlon -Nationalmannschaft angehören und durch Ragnhild Femsteinevik (29) ersetzt. Das gab der Verband im Rahmen seiner offiziellen Präsentation für das Olympiajahr bekannt.

„Wir brauchen Athleten, die das Programm zu 100 Prozent mittragen und darauf vertrauen, dass es der Plan ist, der jedem Einzelnen die bestmöglichen Erfolgschancen bietet“, sagte Per Arne Botnan, Leiter der Nationalmannschaft, daraufhin. „Wir und Karoline Knotten haben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse für die nächste Saison. Deshalb haben wir uns entschieden, dass Karoline nicht Teil der Nationalmannschaft sein wird.“

Knotten: „Es war ein Schock“

Knotten ging es in den Planungen vor allem um das Höhentraining, das sie bereits seit über zehn Jahren praktiziert. „Aber mir wird nicht erlaubt, diese Erfahrung auch zu nutzen, weil alle das Gleiche machen sollen“, so die Norwegerin, die betonte, dass jede Athletin anders auf das Höhentraining reagiere. Deshalb habe sie den Plan des Verbandes hinterfragt. „Neugierig zu sein heißt nicht, illoyal zu sein“, fügte sie hinzu.

Von nun an ist die Freundin des deutschen Biathleten Philipp Nawrath bei der Trainingsplanung in der Saisonvorbereitung weitgehend auf sich allein gestellt. Der norwegische Verband stellt ihr nur noch das Material zur Verfügung. Aber: Chancen auf Weltcup-Starts hat Knotten nach wie vor. In Norwegen gibt es eine Reihe von Athleten, die nicht im Nationalkader stehen und das Land trotzdem bei internationalen Wettkämpfen vertreten.