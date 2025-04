Biathlon: Drama um Preuß-Rivalin hallt weiter nach

Auch rund zwei Wochen nach dem spektakulären Weltcup-Finale am Holmenkollen kreisen Lou Jeanmonnot ständig „Gedanken und Erinnerungen an das letzte Rennen“ durch den Kopf. Das hat die französische Biathletin bei Le Dauphiné Libéré gestanden.

„Selbst wenn ich damit klarkomme, gibt es immer noch etwa zehn Leute pro Tag, die mich daran erinnern. Wenn die Leute weiterziehen, wird mir das auch helfen“, so Jeanmonnot. Ihre Hoffnung: „Wenn ich im Urlaub war, werde ich den nötigen Abstand haben, um all die guten Dinge zu würdigen, die in dieser Saison erreicht wurden.“

„Die Erfahrungen werden mir enorm helfen“

Jeanmonnot und ihre Konkurrentin Franziska Preuß waren beim finalen Massenstart in Oslo kurz vor dem Ziel nebeneinander in eine Kurve gefahren. Dabei stolperte die Französin über ihren eigenen Stock und stürzte in den Schnee. Preuß sicherte sich damit zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup.