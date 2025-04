Biathlon-Star: "Wenn Franziska eine total blöde Kuh wäre..."

Dramatischer hätte das Weltcup-Finale in Oslo nicht sein können. Auf der letzten Runde kam es zum direkten Duell zwischen Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot. Es galt: Wer zuerst im Ziel ist, wer den ersten Platz im abschließenden Massenstart holt, der gewinnt den Gesamtweltcup . Doch drei Kurven vor Schluss folgte die Schlüsselszene, Jeanmonnot fiel in den Schnee - Ärger zwischen den Rivalinnen gab es trotzdem nicht. Aus einem guten Grund.

"Ehrlich gesagt: Wenn ich sie nicht ausstehen könnte, wenn Franziska eine total blöde Kuh wäre, dann wäre ich unausstehlich gewesen und hätte Einspruch eingelegt", sagte Jeanmonnot jetzt in einem Interview mit Eurosport . Denn die Situation war bekanntlich eine ganz andere. Statt eines Streits lagen sich die Französin und Preuß im Ziel in den Armen - die wohl schönsten Bilder der Saison , Gänsehaut für jeden Zuschauer.

Preuß? Ein “lieber Mensch, sie hat es verdient”

Die geschlagene Jeanmonnot behielt so die Fassung und erzählte, dass Preuß ein “lieber Mensch" sei, sie den Erfolg verdient habe. “Es hätte 50 Prozent der Leute, die Biathlon schauen, das Herz gebrochen. Franziska hatte schon viel länger zu kämpfen als ich, war sehr oft krank, sie ist unglaublich nett. Im Rennen war sie noch nie unfair, deshalb war es einfach normal, so zu reagieren." Dennoch kam der Zuspruch von Preuß bei Jeanmonnot zunächst gar nicht an.