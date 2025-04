Mit 21 Jahren! Biathlon-Talent macht Schluss

„Ich bin trotzdem stolz auf meine Reise“

„Ich wurde in drei internationale Auswahlmannschaften berufen, in denen ich mein Bestes gegeben habe. Natürlich habe ich von mehr geträumt, aber ich bin trotzdem stolz auf meine Reise“, machte sie keinen Hehl aus ihrem geplatzten Traum, zeigte sich aber dennoch aufgeräumt. Ihre volle Aufmerksamkeit will sie nun ihrem Studium widmen.

Machut begann ihre Karriere im französischen Junioren-Team und nahm unter anderem in mehreren Disziplinen bei der Junioren-Europameisterschaft in Altenberg teil. In der Saison 2023/24 war sie im IBU-Junior-Cup angetreten. Am vergangenen Wochenende bestritt sie in Les Saisies ihren letzten Wettkampf bei den französischen Meisterschaften.