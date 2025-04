Preuß nach Sieg im Gesamtweltcup: "Wenig Zeit für Sport"

Ende März hatte Preuß als sechste Deutsche den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen und die beste Saison ihrer Karriere gekrönt. Nun will sie aber wieder ins Training einsteigen, denn: "Es war in den letzten Wochen wenig Zeit für Sport", erklärte Preuß. Ab spätestens Mitte Mai werde sie dann wieder regelmäßig im Stadion ihre Runden drehen.

Im Februar 2026 stehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an, für Preuß ein "Highlight". Für sie wird es bereits die vierte Teilnahme an den Biathlon-Wettbewerben, die diesmal in Antholz stattfinden.