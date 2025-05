Biathlon-Überraschung! Ehemaliger DSV-Trainer kehrt zurück

Der ehemalige DSV-Coach Florian Steirer kehrt nach drei Jahren Abwesenheit in den Biathlon-Weltcup zurück. Wie der schwedische Biathlonverband bekannt gab, wird der Österreicher bei den Skandinaviern als Schießtrainer arbeiten.

Die schwachen Ergebnisse der Athleten sollen durch Steirer wieder auf Top-Niveau gebracht werden. Stars wie Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma und die Öberg Schwestern Hanna und Elvira, hatten in der Vergangenheit immer wieder Problemen am Schießstand, die nicht selten Podestplätze kosteten.

Sportdirektorin Anna-Maria Uusitalo freute sich in einer Pressemitteilung auf die Impulse des ehemaligen DSV-Trainers: „Mit Florians Hilfe können wir uns von außen inspirieren lassen und uns weiterentwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass wir bereits ein hohes Niveau des Schießtrainings aufrechterhalten, sehen es aber als wichtig an, weiterhin neugierig zu sein und an der Entwicklung zu arbeiten.“