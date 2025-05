Liebes-Aus: Biathlon-Star gibt Trennung bekannt!

Eckhoff landet zahlreiche Biathlon-Erfolge: Undankbares Karriereende

Während Byggland nur kurzzeitig den Sprung in den Weltcup schaffte, zählte Eckhoff lange zu den ganz großen Stars der Biathlon-Szene. Dank ihrer enormen Laufstärke und einem über die Jahre verbesserten Schießen gewann sie 2021 den Gesamtweltcup und holte 29 Einzelsiege. Zudem konnte sich sich bei Großereignissen mit zehn WM-Titel (zwei davon in Einzel-Wettbewerben) und acht olympischen Medaillen (drei davon in Einzel-Wettbewerben) hervorragend in Szene setzen. In der Mixed-Staffel gab es 2014 und 2022 sogar Gold.