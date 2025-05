Sturz und Not-OP: Biathlon-Profi macht mit 22 Jahren Schluss

Not-OP nach Fahrrad-Sturz

„Ich werde nie all die Menschen vergessen, die ich kennengelernt habe, die Orte, an denen ich war, und die Erfahrungen, die ich in den letzten 13 Jahren gemacht habe. Ohne all die Trainer, die mich all die Jahre gepusht haben, wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Damit verabschiede ich mich von dem Sport, der so lange mein ganzes Leben ausgemacht hat. Auf zum nächsten Kapitel“, so Benson abschließend.